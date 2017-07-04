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تشافي هيرنانديز مدربا مساعدا لمنتخب قطر
تشافي هيرنانديز

تشافي هيرنانديز مدربا مساعدا لمنتخب قطر

2017-07-04 20:14:40

قام الاتحاد القطري لكرة القدم بتعيين المدرب فيليكس سانشيز باس، مديرا فنيا للمنتخب، كما وضع تشافي هيرنانديز نجم برشلونة السابق والسد القطري الحالي كمدرب مساعد له.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسباني، أن تشافي هيرنانديز نجم برشلونة السابق والسد القطري الحالي، تولى مهمة المدرب المساعد في صفوف منتخب قطر، ليبدأ رحلة جديدة في مسيرته المهنية.

ومن المقرر أن يشف سانشيز ومعه تشافي على قيادة المنتخب القطري خلال المباراتين المتبقيتين بالتصفيات الحاسمة لمونديال روسيا 2018، أمام سوريا يوم 31 أغسطس المقبل بماليزيا، والصين في الجولة العاشرة والأخيرة 5 يوم  سبتمبر المقبل بالدوحة.

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