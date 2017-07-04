قال سليمان المزروعي، السفير الإماراتي لدى بريطانيا، أن الجزيرة أصبح مطلوب منها الكثير لتجاوب عنه.

وقال “المزروعي” في تغريدة عبر “تويتر”: “إن على غير الناطقين باللغة العربية معرفة أن الجزيرة باللغة العربية مختلفة عن الجزيرة باللغة الإنجليزية، الجزيرة العربية لها تاريخ بالتحريض والترويج للإرهاب”، مضيفا:”قامت أيضا (الجزيرة) ببث ايدولوجيات خطيرة على امتداد العالم العربي، رجال دين استخدموا هذه القناة لنشر دعوات لاغتيال سفراء وفنانين أوروبيين،” لافتا إلى أن يوسف القرضاوي (رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) الزعيم الروحي لجماعة الإخوان، استخدم برنامجه على قناة الجزيرة ليدعو لمحرقة ثانية ضد اليهود”.

واختتم: “القناة أصبحت بوقا للقاعدة وجبهة النصرة وحماس وحزب الله وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية”.

وكان وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني قال إنه لا يوجد حل لأي أزمة إلا من خلال طاولة المفاوضات عبر حوار يتم على أساس المساواة بين الدول وليس التهديد.