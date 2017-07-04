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اجتماع رؤساء أجهزة مخابرات مصر والسعودية والإمارات والبحرين بالقاهرة
مصر والسعودية والامارات

اجتماع رؤساء أجهزة مخابرات مصر والسعودية والإمارات والبحرين بالقاهرة

2017-07-04 23:28:19
أ ش أ

كشفت مصادر مطلعة أنه تم عقد لقاء بين رؤساء أجهزة المخابرات في كل من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين بالقاهرة مساء اليوم الثلاثاء.

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