قال العقيد أحمد المسماري، المتحدث باسم القوات المسلحة الليبية، إنه تم رصد طائرة روسية تنقل مقاتلين من ليبيا إلى سوريا مرورا بتركيا.

وأضاف المسماري، في مؤتمر صحفي له، أننا لا نقصد الشعوب بل القادة الذين يدعمون الإرهاب، مشيرا إلى أنه لا يمكن لقادة قطر التحكم في مصير ليبيا التي تعتبر ضعف مساحة قطر 152 مرة، حيث أن التحالف مع قوى الشر لن يصنع تاريخ مشرف لقادة قطر.

وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة العربية الليبية، أن ليبيا أعلنت مقاطعة قطر من قبل مقاطعة الدول العربية، مشيرا إلى أن يجب على المجتمع الدولي أن يقف مع الإنسانية التي تنتهك في ليبيا.