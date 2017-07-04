انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والمصري المُقامة بينهما حاليًا باستاد برج العرب في الجولة الـ33 وقبل الأخيرة لبطولة الدوري العام بالتعادل السلبي.

بدأ المصري اللقاء نشطاً مُستغلاً “انكماش” لاعبي الأهلي وخجلهم مع انطلاق اللقاء، ولعب محمد الشامي دورًا هجوميًا في قيادة المصري وسدد كرة قوية لكن أحمد عادل تصدّى لها على مرتين.

ورد ميدو جابر بهجمة خطرة لكنه تباطأ وأهدر فرصة للتسجيل وتوقف اللعب لمدة دقيقة تقريبًا بسبب علاج أكرم توفيق الذى سقط بعد الدخول في كرة مشتركة مع أحد لاعبي المصري.

وتوقف اللعب مرة أخرى بسبب صدام السيد عبد العال مع صالح جمعة، ونشط أداء المصري مرةى أخرى قبل أن يضغط عماد متعب على أحمد بوسكا حارس المصري وكاد يستغل تباطؤ الحارس ويُسجل لكن الأخير تدخل وأنقذ الموقف.

وأشهر الحكم سمير عثمان بطاقة صفراء لكريم العراقي لاعب المصري للخشونة مع لاعبي الأهلي، وتدريجيًا استعاد لاعبو الأهلي سيطرتهم على مجريات اللقاء ومرر صالح جمعة أكثر من كرة إلى عماد متعب لكن دفاع المصري تصدّى لها وسدد حسين السيد كرة قوية من ناحية اليسار علت العارضة بعدها حاول الفريقان التسجيل لكن دون جدوى لينتهي هذا الشوط بالتعادل السلبي.

ويحتل الأهلي قمة الدوري برصيد 80 نقطة وحسم بطولة الدوري لصالحه رسميًا منذ عدة أسابيع، فيما يحتل المصري المركز الرابع برصيد 58 نقطة.