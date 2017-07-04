اختار علاء عبد العال المدير الفنى للداخلية 18 لاعبًا لمواجهة طنطا غدًا فى ختام مسابقة الدورى هذا الموسم.

وجاءت قائمة الداخلية كالتالى: محمود الغرباوى ومحمد فتحى وأحمد سمير فرج وحسام عبد الجواد وجهاد جنيدى ومحمود منصور وأحمد صابر وعبد العزيز موسى ومحمود اجوجو وعبد الرحمن رمضان وعبد العزيز السيد ومحمد عادل وبوبا منسواه وعبد الرحمن السويسى وسعيدو سانبورى وإسلام كمال والسيد حمدى وعبد الرحمن بودى.

واستبعد الجهاز الفنى كل من بنجامين أشيمبونج لعدم جاهزيته البدنية، ومحمود فتحى ومصطفى محمد لأسباب تأديبية بعد تغيبهما عن المران دون إذن.

ويحتاج الفريق الشرطى لتحقيق الفوز غدًا من أجل ضمان البقاء بالدورى الممتاز فى الموسم المقبل.