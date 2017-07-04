قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن الجهاد فى سبيل الله لا يكون إلا تحت راية، والراية هى الجيش.

وأضاف جمعة، فى لقائه على فضائية “سى بى سى”، أن النبى عندما كان فى مكة ويعتدى عليه، لم تكن له راية، ولذلك جاء بعض الصحابة يطلبون منه الانتقام الفردى على طريقة الخوارج، فأبى النبى وقال “لم أؤمر بذلك”، لأنه عندما يكون هناك معركة فلابد أن تكون بالقتال لا القتل، والفرق بينهما أن الأول دفاعا عن النفس والمواجهة، والثانى هو الاعتداء على الغير بدون وجه حق.

وذكر أن النبى يقول فى حديثه الشريف “الإنسان بنيان الرب ملعون من هدمه” منوها إلى أن القتال يكون فى سبيل الله وليس فى سبيل الهوى أو فى سبيل إنشاء الدولة الإسلامة والخلافة التى يزعم بها المتطرفون، لأن القتال إنما يكون تحت راية وليس هؤلاء أصحاب راية وإن اختلقوها وابتدعوها.

وأضاف أن النبى قال “الزم الإمام ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك” وهذا فيه تقديم للمصلحة الأعم على المصلحة الأخص فالصبر على هذا الظالم فيه اقتداء بالنبى، منوها إلى أنه الآن انعكس الحال فالجماعة الإرهابية تقول فتنة تدوم ولا ظلم غشوم، ويساهموا فى نشر القتل وإسالة الدماء.

ووجه حديثه للخوارج قائلا “أنتم مخطئون” منوها إلى أن هؤلاء ليسوا مسلمين وإنما خرجوا من عباءة الإسلام وشوهوا بأيديهم الدين الحنيف.