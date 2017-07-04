أعلنت اللجنة المنظمة للبطولة العربية للأندية، والمقامة فى مصر من الفترة 23 يوليو الجاري حتي الخامس من أغسطس المقبل، تحت رعاية سمو الأمير تركي بن خالد، عن حجز فندق واحد للحكام العرب المشاركين في البطولة بالقاهرة والإسكندرية.

ووقع إختيار اللجنة المنظمة علي الحكم المصري إبراهيم نور الدين، لتحكيم مباريات البطولة، ويوجد أكثر من اسم حكم مصري آخر لكنهم في حيز المناقشة ولم يتم الإعلان عنهم رسمياً.

ويعمل الإتحادين العربي والمصري خلال الفترة الجارية على الوقوف على آخر الاستعدادات، ومن المقرر عقد اجتماع مطول غداً الأربعاء في أحد فنادق القاهرة الكبري، لمناقشة عدة مواضيع هامة، وترتيب مؤتمر صحفي للإعلان عن آخر الاستعدادات.

ويشارك في البطولة 12 فريق من 9 دول مقسمة علي ثلاث مجموعات، هي