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السيسى يصل مطار القاهرة قادما من المجر
الرئيس عبد الفتاح السيسي‎

السيسى يصل مطار القاهرة قادما من المجر

2017-07-04 19:11:53

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ قليل مطار القاهرة الدولى قادما من دولة المجر بعد زيارة استغرقت 3 ايام بدعوة من رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، لحضور قمة تجمع دول “فيشجراد”.
وكان الرئيس السيسى، قد عقد خلال الزيارة، لقاءات متعددة، حيث التقى رئيس جمهورية المجر جانوش أدر، ورئيس الوزراء فيكتور أوربان واضافة الي رئيس البرلمان المجرى، حيث بحث معهم سبل تعزيز التعاون بين البلدين ومتابعة ما تم تنفيذه من اتفاقيات، بما يسهم فى تحقيق نقلة نوعية كبيرة فى العلاقات تعكس الصداقة الممتدة بين البلدين على مدار تاريخ طويل من التعاون البناء فى مختلف المجالات، ومتابعة وبحث عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأزمة السورية والأوضاع فى ليبيا وكيفية مواجهة الإرهاب.

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