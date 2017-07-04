منظمة أمريكية تحذر شركات عالمية من التعامل مع قطر2017-07-04 19:10:23
حذرت منظمة “مشروع مكافحة التطرف” الأمريكية اليوم /الثلاثاء/، شركات داخل الولايات المتحدة وخارجها من التورط في التعامل مع دولة قطر التي ترعى الإرهاب وتموله، وذلك وفقا لما نقلته قناة (سكاي نيوز) الإخبارية عن مجلة “بوليتيكو” الأمريكية.
ويقوم مشروع مكافحة التطرف “سي أي بي” بتجميع قاعدة بيانات البحوث الأكثر شمولية في العالم حول الجماعات المتطرفة وشبكات دعمها.
وأرسل الرئيس التنفيذي للمنظمة مارك والاس، خطابًا إلى الشركات المعنية قال فيه: “إن لقطر تاريخًا طويلاً في دعم التطرف والإرهاب، والذي يمتد إلى الدعم المالي واللوجستي للجماعات المصنفة إرهابية على الصعيد الدولي، وإيواء قادة وممولي الإرهاب”.
وأوضح والاس - في خطابه الذي جاء في 7 صفحات - أن السلوكيات القطرية تتضمن تمويلها للإرهاب العابر للحدود، وغسيل الأموال وإيواء الإرهابيين، والمخاطر التي تهدد الموظفين المقيمين في قطر، متهمًا قطر بتقديم الدعم المالي لفرع القاعدة في الجزيرة العربية، وحركة طالبان.
وذكرت بوليتيكو أن نسخة من الخطاب أرسلت الأسبوع الماضي إلى الخطوط الجوية الأمريكية، بينما سيتم إرسال نسخة هذا الأسبوع أو مطلع الأسبوع المقبل إلى 11 شركة مختلفة حول العالم، من بينها سيمنز وفولكسفاجن وكريدي سويس ورويال دتش، وبركليز، وشل وأكرو أوتيلز، وتتضمن كل نسخة فقرات تتعلق بالشركة المعنية، لكن كافة النسخ تركز على الدعم القطري للإرهاب.
وحذر الخطاب هذه الشركات من أن التعامل أو الشراكة مع الحكومة القطرية والشركات والهيئات التابعة لها قد يؤدي إلى “تقليص سمعة الشركة وقيمة المساهمين”، فضلاً عن فرض عقوبات مستقبلية على قطر من قبل الوكالات القضائية.
وقال الخطاب إن “المخاطر القانونية والمالية والتجارية والسمعة الخطيرة المرتبطة بالعمل مع قطر ستستمر في المستقبل المنظور، إلا إذا قامت قطر بتغيير سلوكها بشكل أساسي، وتوقفت بشكل واضح عن دعمها الواضح للجماعات الإرهابية والأشخاص المتطرفين، وبناء على ذلك، يجب على الشركات أن تستنتج أن الفرص التجارية والشراكات والعلاقات مع قطر والوكالات التابعة لها لا تستحق المجازفة”.
-
الأرصاد: انخفاض تدريجى بدرجات الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد درجات الحرارة انخفاضا تدريجيا غدا الأربعاء، ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحرى والقاهرة، ...Tue, 04 Jul 2017 10:29:12 GMT
-
إيفاد أول دفعة من الحجيج الإيرانيين أخر الشهر الجاري
أعلن ممثل ولي الفقيه لشؤون الحج والزيارة الإيراني، حجة الإسلام قاضي عسكر، أنه سيتم إرسال أول دفعة من الحجاج الإيرانيين إلى الديار المقدسة في الـ 31 من يوليو/تموز ...Mon, 03 Jul 2017 10:53:11 GMT
-
بالفيديو.. المتحدث باسم «الكهرباء»: «صباح النور اللي مبيقطعش»
أعرب الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء عن سعادته بقدرة الوزارة بمواجهة الطقس الحار بدون أي انقطاع للكهرباء، مشيدا بجهود جميع الجهات المعنية ودعم ...Tue, 04 Jul 2017 08:28:22 GMT
-
وفاة شقيقة نقيب الصحفيين
توفيت شقيقة الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، اليوم الثلاثاء، بعد أزمة صحية نقلت على إثرها لمستشفى معهد القلب. ومن ...Tue, 04 Jul 2017 15:06:49 GMT
-
"تليجراف": شركات مونديال 2022 تخطط للانسحاب من قطر
كشف تقرير حديث لصحيفة “تليجراف” البريطانية، خطط شركات غربية كبرى تشيّد منشآت استعدادًا لكأس العالم 2022 في قطر، للخروج من الدولة. وقالت الصحيفة إن الشركات تنوي ...Mon, 03 Jul 2017 08:12:13 GMT
-
عباس: مستعدون لعقد صفقة سلام تاريخية مع إسرائيل في إطار تحرك ترامب
أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، استعداده لعقد “صفقة سلام تاريخية” مع إسرائيل استنادا إلى مبدأ حل الدولتين وفي إطار المبادرة التي يتقدم بها الرئيس الأمريكي، ...Tue, 04 Jul 2017 08:00:19 GMT
-
المعارضة التركية تطعن على نتائج الاستفتاء بالمحكمة الأوروبية
تقدم زعيم المعارضة التركية الرئيسية بطعن أمام محكمة أوروبية اليوم الثلاثاء، على نتائج استفتاء منح الرئيس رجب طيب إردوغان صلاحيات واسعة في أبريل مصعدا تحديه ...Tue, 04 Jul 2017 16:43:47 GMT
-
إعادة محاكمة أحمد عز.. غدا
تنظر غدا الأربعاء، محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد القياتي، إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل. ومن المقرر تقديم ما تم إنجازه من إجراءات ...Tue, 04 Jul 2017 16:30:09 GMT
-
"جمعة" يشيد بالصورة العامة لأداء الأوقاف الدعوي
التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بمجموعة من المفتشين ومديري الإدارات بأوقاف القاهرة والجيزة والقليوبية، بحضورالشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني، الشيخ ...Tue, 04 Jul 2017 16:37:45 GMT