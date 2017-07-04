التقى الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، اليوم الثلاثاء، بقصر قرطاج، بوفد من الكونجرس الأمريكي برئاسة رئيس لجنة الاعتمادات المالية بمجلس النواب الأمريكي رودني فريلنجيوزن.

وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية التونسية أن فريلنجيوزن استعرض خلال اللقاء العلاقات التاريخية التي تربط تونس والولايات المتحدة الأمريكية والتي تعود لأكثر من مائتي سنة، مؤكدا الأهمية التي يوليها الكونجرس الأمريكي وثقته في نجاح التجربة الديمقراطية التونسية، مشددا على ضرورة تقديم الدعم اللازم لتونس ومساندة الجهود الشجاعة التي تقوم بها لكسب مختلف التحديات.

وأوضح، في هذا السياق، أهمية تعزيز التعاون بين البلدين، خصوصا في مجالات مكافحة الإرهاب وتطوير التبادل الثقافي والجامعي وتكثيف نسق الزيارات الثنائية، مؤكدا حرص الوفد وسعيه إلى بذل المساعي اللازمة حتى تحافظ الولايات المتحدة على نفس الالتزام بدعم تونس على غرار السنوات الأخيرة.

من جهته، اعتبر الرئيس التونسي أن هذه الزيارة تعكس عمق علاقات الصداقة والتعاون التي تربط البلدين، مثمنا التطور الذي يشهده التعاون التونسي الأمريكي في عديد المجالات لا سيما في المجالين الأمني والعسكري خلال السنوات الأخيرة، بما مكّن تونس من تحقيق نجاحات وتقدّم هام في مجال مكافحة الإرهاب ومراقبة الحدود.

وتحدث رئيس الجمهورية التونسية عن أهم التحديات التي تواجهها البلاد خصوصا في مجال تشغيل الشباب وتحقيق التنمية، معربا عن تطلعه في أن تواصل واشنطن دعمها ومساندتها لتونس خلال الفترة القادمة.

وفي سياق أخر، يقوم رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، في الفترة من 9 إلى 12 يوليو الجاري، بزيارة عمل رسمية إلى الولايات المتحدة، بدعوة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وسيجري الشاهد، خلال هذه الزيارة، لقاءات مع عدد من المسئولين الأمريكيين، كما سيركز على الوضع الاقتصادي والسياسي والأمني في البلاد.

جدير بالذكر أنه وفقا لمشروع الميزانية المقدم في مايو الماضي للكونجرس الأمريكي، فإنه سيتم منح تونس، خلال عام 2018، مساعدة مالية تقدر ب 54.6 مليون دولار، أي ما يعادل 133.5 مليون دينار، وهو ما يمثل انخفاضا كبيرا مقارنة بسنة 2017.