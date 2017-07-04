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مدرب المنتخب لكرة السلة يراقب الأرجنتين ونيوزلندا
أنطونيو اورينجا

مدرب المنتخب لكرة السلة يراقب الأرجنتين ونيوزلندا

2017-07-04 20:18:01

تواجد الاسباني أنطونيو اورينجا المدير الفني للمنتخب شباب الفراعنة في مباراة الأرجنتين ونيوزيلندا في الجولة الثالثة من منافسات بطولة كأس العالم للشباب.
وتستضيف مصر بطولة كأس العالم للشباب  لكرة السلة تحت 19 سنة التي تقام علي مجمع صالات استاد القاهرة الدولي خلال من 1 _ 9 يونيو الجاري  .
وحرص اورينجا علي حضور المباراة من أجل متابعة الفريقين اللذان من المحتمل مقابلة أحدهما غدا ضمن  تصفيات الموهلة لدور ال8 .
الجدير بالذكر ان منتخب شباب  الفراعنة يستعد لمواجهة المنتخب الألماني مساء اليوم ضمن الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الثانية .

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