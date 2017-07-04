أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على أنه سيحرر محضراً ضد مدرب فريق كرة القدم بناديه أوجستو إيناسيو في حال إصراره على عدم الحضور لقيادة تدريبات الفريق الثلاثاء.

مرتضى منصور قال في تصريحات إذاعية أنه كلف هاني زادة عضو مجلس الإدارة بالتواصل مع إيناسيو ليخطره بموعد المران، موضحاً: “المدرب أخبرنا بأنه سيرجع لوكيل أعماله وبعدها سيتخذ قرار بالحضور من عدمه”.

إيناسيو كان قد واجه هجوماً شرساً من مرتضى منصور بعد خسارة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا مرتين متتاليتين أمام اتحاد العاصمة الجزائري وكابس يونايتد في زيمبابوي.

وأضاف رئيس نادي الزمالك :”سنحرر محضراً ضد إيناسيو في قسم الشرطة لو لم يحضر المران لأنه بذلك سيكون أخل ببنود التعاقد ولم يقم بعمله، وسيكون المحضر لإثبات هذه الحالة”.

مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أكد على أن إيناسيو سيستمر في عمله حتى مباراة أهلي طرابلس يوم الأحد وذلك في حالة حضوره تدريبات الثلاثاء، لكنه أشار إلى أن الاستمرار سيكون معتمداً على عدة شروط أهمها إقامة العدل بين اللاعبين.

وأنهى رئيس نادي الزمالك قائلاً: “الزمالك بالنسبة لإيناسيو عبارة عن –سبوبة- فقط، وهذا ظهر جلياً عندما تحدث عن ضرورة الحصول على الشرط الجزائي كاملاً”.