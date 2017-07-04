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بالفيديو.. محافظ الشرقية السابق: ثروة هيئة الأوقاف تتخطى تريليون جنيه
رضا عبدالسلام

بالفيديو.. محافظ الشرقية السابق: ثروة هيئة الأوقاف تتخطى تريليون جنيه

2017-07-04 20:17:23

قال الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية السابق، إن ثروة هيئة الأوقاف المصرية تتخطى تريليون جنيه في صورة الأف الأفدنة ومصانع ومزارع.

وطالب في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلام جرايد»، المذاع على فضائية «العاصمة» تقديم الإعلامي مجدي طنطاوي، باستثمار أموال وأملاك هيئة الأوقاف لتخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة.

وأضاف أن عمارات الأوقاف التي قامت الهيئة بإنشائها في المحافظة قامت بتخصيصها وتوزيعها بدون علم المحافظة بالمخالفة للبروتوكول الموقع بين الوزارة والمحافظة.

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