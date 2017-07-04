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البحرين تدين التفجير الإرهابي في العريش
الشيخ خالد بن أحمد الخليفة وزير خارجية البحرين
الشيخ خالد بن أحمد الخليفة وزير خارجية البحرين

البحرين تدين التفجير الإرهابي في العريش

2017-07-04 18:52:01

أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين اليوم /الثلاثاء/ التفجير الإرهابي الذي استهدف مدرعة للشرطة بمدينة العريش، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من قوات الأمن، معربة عن بالغ تعازيها إلى أهالي وذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأكدت الخارجية البحرينية -فى بيان أوردته وكالة الانباء البحرينية/بنا/ تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب مصر في مكافحتها للعنف والتطرف والإرهاب وتأييدها لما تتخذه من إجراءات وتدابير لتثبيت الأمن والسلم.

وجددت الخارجية، التأكيد على موقف البحرين الثابت الذي يرفض الإرهاب بكل أشكاله وصوره، داعية المجتمع الدولي لتعزيز الجهود من أجل القضاء على هذا الآفة الخطيرة وتجفيف منابع تمويلها.

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