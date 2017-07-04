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مبعوث أمير الكويت يسلم "رسالة جوابية" إلى أمير قطر
أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح - الكويت

مبعوث أمير الكويت يسلم "رسالة جوابية" إلى أمير قطر

2017-07-04 18:47:06

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” أن مبعوث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، المستشار بالديوان الأميري خالد يوسف الفليج، سلم عصر اليوم /الثلاثاء/ رسالة جوابية من أمير الكويت إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، في الدوحة.

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