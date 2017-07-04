ذكرت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” أن مبعوث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، المستشار بالديوان الأميري خالد يوسف الفليج، سلم عصر اليوم /الثلاثاء/ رسالة جوابية من أمير الكويت إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، في الدوحة.