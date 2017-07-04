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اعتماد 7 كليات أزهرية من الهيئة القومية لجودة التعليم والاعتماد
جامعة الازهر

اعتماد 7 كليات أزهرية من الهيئة القومية لجودة التعليم والاعتماد

2017-07-04 18:49:13

قال الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، إن اعتماد سبع كليات من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ليس نهاية المطاف، مؤكدا أن ذلك يعد بداية لاعتماد باقى كليات الجامعة.

وأوضح المحرصاوي، على هامش لقائة بفريق الدعم الفنى من هيئة ضمان الجودة  لكليات فرع الدراسة الثلاث أصول الدين والشريعة والقانون واللغة العربية، إن شريعة الإسلام أكدت على الجودة منذ أكثر من أربعة عشر قرنا من الزمان فى الكتاب والسنة.

وأضاف، أن جامعة الأزهر الشريف سوف تظل دائما  منبرا مضيئا للوسطية والاعتدال ليس فى مصر وحدها بل على مستوى دول العالم من خلال سفراء الازهر الدارسين بالجامعة من شتى بقاع الأرض.

حضر الاجتماع الدكتورة راجية طة نائب رئيس هيئة ضمان الجودة  والاعتماد للتعليم  الأزهري  وعمداء كليات الجامعة بقطاع ألدراسة الدكتور عبد الفتاح العوارى عميد أصول الدين والدكتور  عبدة ابراهيم عميد اللغة العربية والدكتور عادل  عبد العال عميد كلية الشريعة والقانون.

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