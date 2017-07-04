التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بمجموعة من المفتشين ومديري الإدارات بأوقاف القاهرة والجيزة والقليوبية، بحضورالشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني، الشيخ خالد خضر مدير مديرية أوقاف القاهرة ، والشيخ سلامة عبد الرازق مدير مديرية أوقاف الجيزة ، والشيخ محمود أبو حبسة وكيل أوقاف القليوبية، ولفيف من شباب الدعوة بالوزارة .

وفي بداية اللقاء رحب الوزير بالمفتشين، مُشيدًا بدورهم الدعوي والإداري خلال شهر رمضان ، داعيا إلى التعامل الإيماني مع القرآن الكريم وتدبره، موضحًا أن هذا هو الأساس والركن الركين من أركان الدعوة، مع التأسّي بالنبي وإعطاء النموذج القدوة للداعية الذي يقتدي به الناس، سواء على المستوى الدعوي أم الإداري ، بدءًا من الإمام ومرورًا بالمفتش وانتهاءً بالوكلاء ، مع تفعيل الدور المؤسسي والقانوني تجاه العديد من القضايا ، فلابد أن يكون العمل الدعوي بالتوازي مع العمل المؤسسي ، فلئن كان الإمام عصب العملية الدعوية فالمفتش عصب العملية الإدارية.

وشدد على متابعة العمل والأداء في تلك المرحلة الدقيقة من بناء الوطن ، مُشيدًا بتحسن الصورة العامة لأداء الأوقاف الدعوي لدى العديد من شرائح المجتمع، إلا أن على الجميع مواصلة الجهد ومضاعفته وملأ الفراغ الدعوي بالمسجد مع الاستعانة بالأئمة المتميزين علميا، علاوة على التحرك الميداني والظهور بالسمت الحسن والتحلي بالعفة ونزاهة اليد، ومتابعة العمل.