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قطر تلمح لرفضها قائمة مطالب دول المقاطعة
محمد بن عبد الرحمن، وزير خارجية قطر‎

قطر تلمح لرفضها قائمة مطالب دول المقاطعة

2017-07-04 18:36:23

ألمح وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إلى رفض الدوحة لقائمة المطالب التي قدمتها مصر ودول المقاطعة، زاعما أن المطالب غير واقعية وغير قابلة للتنفيذ، مضيفا: “أى مطالب يجب أن تكون واقعية ويمكن تطبيقها والقائمة المقدمة ليست واقعية”.

وقال وزير الخارجية القطرى خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الألمانى، اليوم الثلاثاء: “الرد على مطالب الدول العربية جاء فى الإطار العام لمبادئ احترام سيادة الدول ومبادئ القانون الدولى”.

واستمرارا للمراوغة التى تمارسها قطر فى الرد على مطالب مصر والدول المقاطعة، أكد وزير خارجية قطر أنه لا يوجد حل للأزمة إلا من خلال طاولة المفاوضات، زاعما أن عقوبات الدول العربية إجراءات غير قانونية.

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