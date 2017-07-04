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الوزراء: تشديد الإجراءات على تخزين وتوزيع الوجبات المدرسية
المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء‎

الوزراء: تشديد الإجراءات على تخزين وتوزيع الوجبات المدرسية

2017-07-04 18:32:33


راجعت الأجهزة الرقابية منظومة التوزيع للوجبات المدرسية بمختلف مراحلها وأصدرت بعض التوصيات التي من شأنها إحكام الرقابة على هذه المنظومة سواء فيما يتعلق بأسلوب التعاقد أو مكونات الوجبة أو آليات الرقابة على التخزين.

يأتي ذلك في ضوء القرار الاحترازى الذي تم اتخاذه خلال العام الدراسى الماضى بوقف صرف وتوزيع الوجبات الخاصة به عقب ظهور حالات اشتباه في تسمم عدد من الطلاب ببعض المحافظات، فقد تم الإشارة إلى أنه رغم عدم ثبوت أي حالات تسمم.

وأكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على أهمية توفير الوجبة المدرسية بشكل صحى سليم وتشديد الرقابة على عمليات التوزيع والتخزين والتوريد في المدارس، مع توحيد عقود التوريد الخاصة بالوجبات.

وأشار رئيس الوزراء في اجتماع مجلس المحافظين اليوم الثلاثاء إلى ضرورة الاهتمام بالنظافة العامة في المدارس، وكذا إمكانية إشراك المجتمع المدنى في آليات الرقابة على تلك المنظومة، وبدء العام الدراسى القادم بإنتاج جديد تمامًا وفق الضوابط التي سيتم العمل بها.

وأوضح المهندس شريف إسماعيل أهمية الوجبة في مساعدة الطلاب في الحصول على غذاء صحى يتناسب وهدف تعزيز قدراتهم الاستيعابية، وباعتبارها أيضًا إحدى حلقات منظومة الدعم الموجه للمواطنين.

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