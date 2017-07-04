بعد غياب 366 يوما متعب يعود للتشكيل الأساسي مع الأهلي

عاد النجم عماد متعب للتشكيل الأساسي مع فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بعد غياب 366 يوماً .

وكان أخر مباراة خاضها متعب اساسيا مع القلعة الحمراء في مباراة الاتحاد الموسم الماضي والتي أقيمت في شهر يوليو وسجل هدف الأهلي الأول في المباراة التي إنتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الطرفين

وتعتبر آخر مباراة خاضها متعب أساسي في يوم 3 / 7 / 2016 ، ويصادف اليوم إتمامه لعام كامل حيث يصادف 4 / 7 / 2017.

ومن المفارقات أيضا أن آخر مباراة شارك بها كانت في الأسبوع الـ 33 من الدوري فيما يصادف أيضا اليوم اللقاء الـ 33 في المسابقة أيضا.