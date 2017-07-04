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الأمن يوافق على زيادة جماهير الأهلي والزمالك في أبطال أفريقيا
ثروت سويلم

الأمن يوافق على زيادة جماهير الأهلي والزمالك في أبطال أفريقيا

2017-07-04 18:45:39

كشف اللواء ثروت سويلم، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، عن أن وزارة الداخلية وافقت رسميا على زيادة أعداد الجماهير فى مباراتى الأهلى والزمالك فى الجولة الأخيرة بدورى أبطال أفريقيا إلى 20 ألف مشجع، بدلا من ١٠ آلاف فقط.

وأكد سويلم أنه يتقدم بالشكر إلى وزير الداخلية ومساعده لقطاع الأمن اللواء عادل رشاد، نظرا لحرصهما على مصلحة ناديى الأهلى والزمالك فى البطولة الأفريقية .

وتابع سويلم أن مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، ومرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، ومحمود طاهر رئيس الأهلى يتقدمون بشكر خاص لوزارة الداخلية بعد هذا القرار الذى يدعم الأندية المصرية فى المحافل القارية والدولية.

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