تنظر غدا الأربعاء، محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد القياتي، إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل.

ومن المقرر تقديم ما تم إنجازه من إجراءات التصالح مع استمرار حبس المتهمين.

يذكر أن محكمة النقض قد سبق لها أن قضت في ديسمبر الماضى بنقض إلغاء” الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة والتي كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذي قضى بمعاقبته “غيابيا” بالسجن المشدد لمدة 15 عاما وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.