إعادة محاكمة أحمد عز.. غدا

تنظر غدا الأربعاء، محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد القياتي، إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل. ومن المقرر تقديم ما تم إنجازه من إجراءات ...