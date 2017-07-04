 Moheet on google
الثلاثاء 4 يوليو 2017 08:04 مساءً
روابط سريعة
حسام حسن يعلن تشكيلة المصري في مواجهة الأهلي
حسام حسن

حسام حسن يعلن تشكيلة المصري في مواجهة الأهلي

2017-07-04 18:15:28

أعلن حسام حسن المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي،  لمواجهة الأهلي المقرر لها في تمام السابعة على ستاد برج العرب ضمن مواجهات الجولة ال  33 من مسابقة الدوري العام.

وجاءت التشكيلة لتضم :

حراسة المرمى: أحمد بوسكا

الدفاع: أحمد منصور - عمرو موسى - كريم العراقي - فريد شوقي

الوسط: اسلام صلاح - محمد الشامي - عبد الله بيكا - محمد حمدي

الهجوم: أحمد قطاوي - السيد عبد العال.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3