البنك المركزى: الدولار يواصل التراجع ويسجل 17.94 جنيه2017-07-04 18:14:44
تراجع سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، اليوم الثلاثاء، حيث بلغ متوسط سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، 17.8447 جنيه للشراء و17.9438 جنيه للبيع، وسجل اليورو الأوروبى 20.2573 جنيه للشراء و20.3716 للبيع.
ووفقًا لمتوسط أسعار البنك المركزى المصرى، سجل الجنيه الإسترلينى 23.0714 جنيه للشراء و23.2014 جنيه للبيع، وسجل الفرنك السويسرى 18.4881 جنيه للشراء و18.5985 جنيه للبيع، وبلغ الين اليابانى “100 ين” 15.7569 جنيه للشراء و15.8472 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف اليوان الصينى 2.6227 جنيه للشراء و2.6390 جنيه للبيع.
وعلى مستوى أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه، بلغ سعر صرف الريال السعودى 4.7582 جنيه للشراء و4.7849 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتى 58.7925 جنيه للشراء و59.2362 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتى 4.8578 جنيه للشراء و4.8861 جنيه للبيع.
-
الأرصاد: انخفاض تدريجى بدرجات الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد درجات الحرارة انخفاضا تدريجيا غدا الأربعاء، ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحرى والقاهرة، ...Tue, 04 Jul 2017 10:29:12 GMT
-
إيفاد أول دفعة من الحجيج الإيرانيين أخر الشهر الجاري
أعلن ممثل ولي الفقيه لشؤون الحج والزيارة الإيراني، حجة الإسلام قاضي عسكر، أنه سيتم إرسال أول دفعة من الحجاج الإيرانيين إلى الديار المقدسة في الـ 31 من يوليو/تموز ...Mon, 03 Jul 2017 10:53:11 GMT
-
بالفيديو.. المتحدث باسم «الكهرباء»: «صباح النور اللي مبيقطعش»
أعرب الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء عن سعادته بقدرة الوزارة بمواجهة الطقس الحار بدون أي انقطاع للكهرباء، مشيدا بجهود جميع الجهات المعنية ودعم ...Tue, 04 Jul 2017 08:28:22 GMT
-
وفاة شقيقة نقيب الصحفيين
توفيت شقيقة الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، اليوم الثلاثاء، بعد أزمة صحية نقلت على إثرها لمستشفى معهد القلب. ومن ...Tue, 04 Jul 2017 15:06:49 GMT
-
"تليجراف": شركات مونديال 2022 تخطط للانسحاب من قطر
كشف تقرير حديث لصحيفة “تليجراف” البريطانية، خطط شركات غربية كبرى تشيّد منشآت استعدادًا لكأس العالم 2022 في قطر، للخروج من الدولة. وقالت الصحيفة إن الشركات تنوي ...Mon, 03 Jul 2017 08:12:13 GMT
-
عباس: مستعدون لعقد صفقة سلام تاريخية مع إسرائيل في إطار تحرك ترامب
أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، استعداده لعقد “صفقة سلام تاريخية” مع إسرائيل استنادا إلى مبدأ حل الدولتين وفي إطار المبادرة التي يتقدم بها الرئيس الأمريكي، ...Tue, 04 Jul 2017 08:00:19 GMT
-
المعارضة التركية تطعن على نتائج الاستفتاء بالمحكمة الأوروبية
تقدم زعيم المعارضة التركية الرئيسية بطعن أمام محكمة أوروبية اليوم الثلاثاء، على نتائج استفتاء منح الرئيس رجب طيب إردوغان صلاحيات واسعة في أبريل مصعدا تحديه ...Tue, 04 Jul 2017 16:43:47 GMT
-
إعادة محاكمة أحمد عز.. غدا
تنظر غدا الأربعاء، محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد القياتي، إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل. ومن المقرر تقديم ما تم إنجازه من إجراءات ...Tue, 04 Jul 2017 16:30:09 GMT
-
"جمعة" يشيد بالصورة العامة لأداء الأوقاف الدعوي
التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بمجموعة من المفتشين ومديري الإدارات بأوقاف القاهرة والجيزة والقليوبية، بحضورالشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني، الشيخ ...Tue, 04 Jul 2017 16:37:45 GMT