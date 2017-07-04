تراجع سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، اليوم الثلاثاء، حيث بلغ متوسط سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، 17.8447 جنيه للشراء و17.9438 جنيه للبيع، وسجل اليورو الأوروبى 20.2573 جنيه للشراء و20.3716 للبيع.

ووفقًا لمتوسط أسعار البنك المركزى المصرى، سجل الجنيه الإسترلينى 23.0714 جنيه للشراء و23.2014 جنيه للبيع، وسجل الفرنك السويسرى 18.4881 جنيه للشراء و18.5985 جنيه للبيع، وبلغ الين اليابانى “100 ين” 15.7569 جنيه للشراء و15.8472 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف اليوان الصينى 2.6227 جنيه للشراء و2.6390 جنيه للبيع.

وعلى مستوى أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه، بلغ سعر صرف الريال السعودى 4.7582 جنيه للشراء و4.7849 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتى 58.7925 جنيه للشراء و59.2362 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتى 4.8578 جنيه للشراء و4.8861 جنيه للبيع.