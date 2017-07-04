هنأ رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، والشعب الجزائري الشقيق بمناسبة الذكرى الخامسة والخمسين لاستقلال البلاد.

وأكد الدكتور مشعل بن فهم السلمي أن الشعب العربي يستذكر - في هذه المناسبة - كفاح الشعب الجزائري العظيم أثناء مسيرته لنيل الاستقلال الذي دفع فيه مليون ونصف المليون من الشهداء الطاهرين الأبرار لتحرير الجزائر من الاستعمار الفرنسي، وبذل الغالي والنفيس لتحرير أرضه من استعمار استيطاني دام 132 سنة وأعطى نموذجًا في الكفاح التحرري والتمسك بهويته العربية والإسلامية.

وأعرب عن تقدير الشعب العربي لما حققته جمهورية الجزائر تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد العزيز بو تفليقة من إنجازات هامة على طريق التنمية والسير بخطى حثيثة نحو النهضة وتحقيق الرفاهية والعيش الكريم للشعب الجزائري الشقيق.