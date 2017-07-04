أعلن حسام البدرى المدير الفني النادى الأهلى عن تشكيل الفريق لمواجهة المصري المقرر لها في تمام السابعةعلى ستاد برج العرب ضمن مواجهات الجولة ال 33 من مسابقة الدوري العام.

وجاء التشكيل كالتالى:

في حراسى المرمى: أحمد عادل.

خط الدفاع: حسين السيد، رامي ربيعة، محمد نجيب، محمد هاني.

خط الوسط: حسام غالي، أكرم توفيق، صالح جمعة.

خط الهجوم: ميدو جابر، كريم نيدفيد، عماد متعب.