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لاكازيت يجتاز الفحص الطبي في أرسنال
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لاكازيت يجتاز الفحص الطبي في أرسنال

2017-07-04 18:13:25

أجتاز اللاعب ألكساندر لاكازيت الفحص الطبي اليوم الثلاثاء، في نادي أرسنال الإنجليزي وذلك تمهيداً لإنتقاله لصفوف الجانرز قادماً من أولمبيك ليون الفرنسي.

ونشرت شبكة سكاي سبورتس أن اللاعب أنهي الفحص الطبي بنجاح منذ قليل ولم يتبق سوى التوقيع على العقود رسمياً.

وتصل قيمة الصفقة إلي 45 مليون جنيه استرليني، وتصل إلي 52 مليون جنيه استرليني بالإضافات.

ولم يتبقى سوى أن يعلن النادي الإنجليزي رسمياً عن الصفقة في وقت لاحق اليوم

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