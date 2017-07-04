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رئيس الوزراء يكلف بمراجعة الموقف القانوني للمحال غير المرخصة
رئيس الوزراء شريف اسماعيل يستقبل مستشار النمسا ‎

رئيس الوزراء يكلف بمراجعة الموقف القانوني للمحال غير المرخصة

2017-07-04 18:13:01

شدد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء خلال ترؤسه اجتماع مجلس المحافظين اليوم الثلاثاء، على أهمية متابعة قضية المحال العامة التي تعمل بدون تراخيص ومراجعة الموقف القانونى لها، واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وكلف رئيس الحكومة خلال الاجتماع، بالتعامل بحزم مع ملف المحاجر غير المرخصة بما يسهم في حماية حقوق الدولة من التعدي.

ومن ناحية أخرى طالب رئيس الوزراء بضرورة التنسيق بين المحافظين ووزارة الرى لوضع حد لمشكلة التراكمات الناتجة عن أعمال تطوير الترع والمصارف.

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