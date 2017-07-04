قال رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب أسامة هيكل إن اللجنة عقدت خلال دور الانعقاد الثاني 63 اجتماعا بإجمالي عدد ساعات عمل وصلت إلى 93 ساعة، وقدمت 5 مشروعات قوانين، و3 اتفاقيات، وقامت بثلاث زيارات ميدانية.

وأضاف هيكل - في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم - إن اللجنة قدمت للجلسة العامة للمجلس 5 مشروعات قوانين تتعلق بعملها، وهي: نقابة الإعلاميين، والتنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 37 لسنة 1958 بإنشاء جوائز الدولة للانتاج الفكري ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب، وإعادة تنظيم المجلس الأعلى للثقافة، وإنشاء نقابة للأثريين.

وتابع هيكل أن اللجنة وافقت - خلال اجتماعاتها بدور الانعقاد الثاني - على ثلاث اتفاقيات، وهي: قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على قرض مقدم من اليابان لتنفيذ مشروع إنشاء المتحف المصري الكبير، وقرار رئيس الجمهورية بالموافقة على المنحة المقدمة من الحكومة الإيطالية لإعادة تأهيل متحف الفن الإسلامي بالقاهرة، وقرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه.

وأشار هيكل إلى أن اللجنة قامت كذلك بثلاث زيارات ميدانية، وهي: زيارة لموقع الكشف الأثري بالمطرية، ومنطقة آثار النوبة، ومحافظة الإسكندرية، لافتا إلى أن اللجنة ناقشت 26 طلب إحاطة تتعلق بالثقافة والآثار والإعلام.