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وزير الصحة: نمتلك 44% من مصنع "المهن الطبية" للأنسولين
الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة

وزير الصحة: نمتلك 44% من مصنع "المهن الطبية" للأنسولين

2017-07-04 17:47:50

أكد وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الدين راضى أن شركة المهن الطبية للأنسولين والتي تمتلك شركة أكاديما التابعة للدولة 44% منها، تنتج 40% مما يحتاجه السوق من الأنسولين.

وأضاف الوزير - خلال زيارته التفقدية اليوم /الثلاثاء/ لمصنع المهن الطبية للأنسولين بمدينة السادس من أكتوبر في إطار النهوض بالصناعة المحلية للدواء - أن احتياجاتنا السنوية من الأنسولين تبلغ 10 ملايين عبوة، ينتج المصنع منهم 40%.

وأشار إلى أن الطاقة الإنتاجية للمصنع 12 مليون عبوة، حيث يستطيع أن ينتج 120% من احتياجات السوق بفضل طاقته الإنتاجية الكبيرة.
وشدد وزير الصحة على وجود مخزون استراتيجي آمن من الدواء، موضحا أن الدولة أصبحت لها درع وسيف في صناعة الدواء، من خلال شركة أكديما والتي تمتلك 19 مصنعا للدواء.

وأضاف أن القيادة السياسية تسعى بالنهوض بصناعة الدواء، لافتا إلى أن مصر تمتلك المناخ الخصب في صناعة الدواء.

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