رحب مسئولو وزارة الدفاع الأفغانية، بالاستراتيجية التي من المقرر أن تتبعها الولايات المتحدة، في محاربة الجماعات الإرهابية والمسلحة في أفغانستان خلال الفترة المقبلة.

ونقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم /الثلاثاء/ عن الجنرال طارق شاه برهامي القائم بأعمال وزير الدفاع الأفغاني، قوله إن الحكومة الأفغانية تتوقع أن يتم الإعلان عن الاستراتيجية الجديدة خلال الأسبوعين المقبلين، مشيرا إلى أن الإعلان عن نهج واضح ضد الإرهاب سيساعد في محاربة الإرهاب في أفغانستان، وسيؤدي إلى الضغط على رعاة الإرهاب.

من جانبه، أشار وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس إلى أن استراتيجية واشنطن الجديدة ستضمن تحركات إقليمية، موضحا أنه سيقدم مقترحاته بشأن الاستراتيجية الجديدة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال ماتيس - خلال جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب - إن الاستراتيجية الأمريكية الجديدة ستتبع نهجا إقليميا.

تأتي الاستراتيجية الجديدة بعد إصرار القيادات الأفغانية على وجود قادة حركة “طالبان” وشبكة “حقاني”، في مدينة بيشاور ومناطق أخرى في باكستان، موضحين أنهم يخططون للهجمات التي تقع في أفغانستان من هناك.

وصرح مسئولون أفغان - في وقت سابق - بأن شبكة “حقاني” في باكستان، هي التي خططت للهجوم الدامي الذي وقع بالقرب من السفارة الألمانية وأسفر عن مقتل أكثر من 150 شخصا، وذلك بالرغم من نفي شبكة حقاني وحركة طالبان، تورط عناصرهم في الهجوم.