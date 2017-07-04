أطلقت السلطة المحلية في محافظة الضالع اليمنية اليوم /الثلاثاء/ نداء استغاثة للمنظمات الدولية لتقديم المعونات الطبية لمواجهة وباء الكوليرا.

وذكرت قناة “سكاي نيوز” الإخبارية أن “مستشفى النصر العام” هو المستشفى الحكومي الوحيد في مركز محافظة الضالع واستقبل أكثر من 60 حالة إصابة بالكوليرا، مشيرة إلى أن أعداد المصابين بالوباء تفوق إمكانيات المستشفى المحدودة لاستقبال حالات إصابة جديدة، في وقت تعاني فيه المستشفى من نقص في الأدوية والطواقم الطبية.

وطالب مدير مكتب الصحة في الضالع، فرق الاستجابة السريعة، بأن تقوم بدورها بالنزول إلى المناطق التي تنعدم فيها الخدمات الصحية للتقصي ومعرفة وضع المجتمع في إطار المناطق التي لا توجد فيها خدمات صحية.

يُشار إلى أن محافظ الضالع قال - في وقت سابق - إن منظمة الصحة العالمية ساهمت في مواجهة الوباء بالمحافظة بتقديم 15 سريرا، منها 10 أسرة في مستشفى النصر بمركز المحافظة، و5 أسرة في مركز السلام شمال الضالع.. فيما فتحت منظمة الإنقاذ الدولية 5 محاجر علاجية أخرى، ولكن المحافظة بحاجة إلى مزيد من المراكز العلاجية لأن الدعم لا يغطي الحاجة الكبيرة لتلك العلاجات.