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التحقيقات تكشف عن خلية "داعشية" بإمبابة
داعش

التحقيقات تكشف عن خلية "داعشية" بإمبابة

2017-07-04 17:36:28

كشفت تحقيقات نيابة شمال الجيزة الكلية بإشراف المستشار محمد عبد السلام المحامي العام الاول، عن خلية ارهابية تنتمي لتنظيم “داعش” مكونة من 11 متهما نجح قطاع الامن الوطني في القاء القبض عليهم بمنطقة امبابة .

وأفادت تحقيقات فريق النيابة الذي يرأسه المستشار بدر مروان رئيس نيابة حوادث جنوب الجيزة وضم كلا من مصطفي عبد العزيز وحسين عامر وكيلي نيابة الحوادث ان المتهمين كونوا خلية ارهابية اعتنقوا من خلالها افكار داعش وان تحريات الامن الوطني اسفرت عن تحديد هويات واماكن اختفاء المتهمين حيث تم القاء القبض عليهم داخل شقة احدهم وبداخلها كمية من المتفجرات .

وتبين ان المتهمين هدفهم تكفير الحاكم واسقاط هيبة الدولة المصرية وضرب الاقتصاد المصري وخططوا لاعمال ارهابية من بينها ضرب مستودعات الانابيب لخلق ازمة في الغاز .

وأمرت النيابة بحبس المتهمين علي ذمة التحقيقات وبعرضهم علي قاضي المعارضات امر باستمرار حبسهم 15 يوما.

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