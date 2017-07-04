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عبد العال: لا يوجد وزير في الحكومة يستطيع الامتناع عن الحضور للبرلمان
علي عبدالعال

عبد العال: لا يوجد وزير في الحكومة يستطيع الامتناع عن الحضور للبرلمان

2017-07-04 17:24:48

أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أنه لا يوجد وزير فى الحكومة يستطيع أن يمتنع عن الحضور للبرلمان، مؤكدًا أن الحكومة تحرص على التواجد فى مناقشات الأعضاء.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة ردًا على انتقاد النائب علي بدر لوزير البترول الذى تغيب عن حضور مناقشة عدد من مشروعات القوانين التى تعطيه حق البحث عن البترول فى الصحراء الغربية.

ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على 5 مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول بالبحث عن البترول في الصحراء الغربية.

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