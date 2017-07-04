أرسلت الأمانة العامة لمجلس النواب، برئاسة الأمين العام للمجلس المستشار أحمد سعد الدين، خطاب استدعاء للنائب هيثم أبو العز الحريرى، عضو المجلس عن دائرة محرم بك بالإسكندرية، للحضور أمام هيئة مكتب المجلس اليوم الثلاثاء 4 يوليو، لسماع أقواله فى الشكوى المقدمة ضده من النائبة مى محمود، عضو لجنة الشؤون الأفريقية، التى تتهمه فيها بالتعدى عليها، وذلك عقب انتهاء الجلسة العامة اليوم.

وقالت الأمانة العامة للمجلس فى خطابها: “النائب هيثم أبو العز الحريرى.. يرجى التكرم بالحضور أمام مكتب المجلس للاستماع إلى أقوالكم بشأن ما هو منسوب إليكم من وقائع فى الشكوى المقدمة ضدكم من السيدة النائبة مى محمود، وذلك اليوم الثلاثاء، عقب انتهاء الجلسة العامة”.