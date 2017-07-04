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مصرع 18 شخصا في حادث تصادم بجنوب أفريقيا
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

مصرع 18 شخصا في حادث تصادم بجنوب أفريقيا

2017-07-04 17:18:48

لقي 18 شخصا مصرعهم اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم وقع بين حافلة وشاحنة في جنوب أفريقيا.

وأعلنت الشركة المسعفة “إي آر 24” في بيان نشرته شبكة “ايه بي سي نيوز” الأمريكية، أن الحادث وقع اليوم خارج بلدة ماتشادودورب بمقاطعة مبومالانجا شرق جوهانسبرج..مشيرة إلى أن بعض الضحايا كانوا محاصرين تحت الحافلة أو تناثرت جثثهم بعيدا عن مكان الحادث.

ومن جانبها .. أعلنت السلطات في العاصمة جوهانسبرج التحقيق في ملابسات الحادث.

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