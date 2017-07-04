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وزير الصحة : الدولة تمتلك ٤٤% من مصنع المهن للانسولين .. ونستطيع تغطية اكثر من احتياجات السوق ب ٢٠%
الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة

وزير الصحة : الدولة تمتلك ٤٤% من مصنع المهن للانسولين .. ونستطيع تغطية اكثر من احتياجات السوق ب ٢٠%

2017-07-04 17:15:45
مـحـيـط ـ مــروة رزق

اعلن الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، ان شركة المهن الطبية للأنسولين والتى تمتلك شركة “اكاديما” التابعة للدولة ٤٤% منها ، وتنتج ٤٠% مما يحتاجه السوق من الأنسولين .. جاء ذلك خلال زيارته التفقدية اليوم لمصنع المهن الطبية للانسولين بمدينة السادس من أكتوبر فى اطار النهوض بالصناعة المحليه للدواء .

وأضاف وزير الصحة والسكان ان احتياجاتنا السنوية من الانسولين تبلغ ١٠ مليون عبوة ، وينتج منهم المصنع ٤٠% ، مشيرا إلى أنه الطاقة الإنتاجية للمصنع هى 12 مليون عبوة،  حيث يستطيع ان ينتج ١٢٠% من احتياجات السوق لان طاقته الانتاجيه كبيرة .

وأكد وزير الصحة والسكان على وجود مخزون استراتيجى امن من الدواء ، لافتا إلى أن الدولة اصبحت لها درعا وسيف فى صناعة الدواء ، من خلال شركة اكديما و التى تمتلك 19 مصنع للدواء.

وأضاف أن القيادة السياسية تسعى بالنهوض بصناعة الدواء ، لافتا إلى أن مصر تمتلك المناخ الخصب في صناعة الدواء.

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