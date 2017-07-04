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طاقم حكام أجنبي لمباراة الأهلي والزمالك
الاهلي والزمالك

طاقم حكام أجنبي لمباراة الأهلي والزمالك

2017-07-04 17:22:34

استقرت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عصام عبدالفتاح على تعيين طاقم حكام أجنبي لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في ختام منافسات الدوري الممتاز.

ويلتقي الأهلي والزمالك يوم 17 يوليو الجاري على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الأخيرة في الدوري الممتاز.

وكان اتحاد الكرة قد فكر في إسناد إدارة المباراة إلى طاقم تحكيم مصري خاصة خصوصا أن اللقاء تحصيل حاصل بعدما حسم الأهلي لقب الدوري لهذا الموسم قبل نهايته بأربع جولات قبل أن يتراجع ويسند المباراة إلى طاقم أجنبى نظرا لأهميتها الخاصة لدى جماهير القطبين في مصر والعالم.

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