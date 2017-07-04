وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم /الثلاثاء/ على 6 مشاريع قوانين مقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية للبترول وعدد من الشركات للبحث عن البترول واستغلاله في مناطق بالصحراء الغربية وخليج السويس.

وشملت مشاريع القوانين، مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية للبترول وشركة “شل ايجيبت ان في ” للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال أم بركة بالصحراء الغربية .

كما وافق المجلس على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة “أبكس إنيرجي انترناشيونال القابضة” للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب شرق مليحة بالصحراء الغربية .

وأقر المجلس، مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة “أباتشي خالدة كوربوريشن ال دي سي” للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال غرب الرزاق بالصحراء الغربية.

كما وافق مجلس النواب على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة “أباتشي خالدة كوربوريشن ال دي سي” للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب علم الشاويش بالصحراء الغربية.

وأقر مجلس النواب كذلك مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة “أبكس إنيرجي انترناشيونال القابضة” للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب بدر الدين بالصحراء الغربية.

ووافق مجلس النواب - أيضا - على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة “ترايدنت للبترول” للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شرق عش الملاحة البحرية (منطقة مجاويش البحرية) بخليج السويس.

جاءت موافقة المجلس على مشاريع القوانين الستة عقب مناقشة التقارير التي أعدتها بشأنها اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.