قررت شركة كاوار للطاقة, الشركة الرائدة في توفير حلول الطاقة المتجددة في الأردن، استخدام محولات كهربائية في محطات الطاقة الكهروضوئية المستقبلية كجزء من اتفاق تعاون كامل بين الشركتين، وسيتعاون الطرفان معا لتطوير سوق الطاقة الكهروضوئية (فوتوفولتايك) في الشرق الأوسط.

وقع حنا زغلول، الرئيس التنفيذي على الاتفاقية نيابة عن شركة كاوار للطاقة مع فيجون يين المدير العام للمؤسسة و للمبيعات في شركة سولار انفيرتر.

واستخدمت كاوار للطاقة محولات هواوي لأول مرة في عام 2013. حيث صرح الاستاذ “حني زغلول” مشيدا بكفائتها وجودتها “نحن ملتزمون باختيار أفضل الموردين لتصميم وبناء محطة توليد الطاقة الكهروضوئية الأمثل، من أجل تعظيم القيمة لعملائنا. لدينا البحوث والممارسات التي تشير إلى أن هواوي هى الخيار الأفضل في هذا الصدد.”

وتستخدم هواوي التقنيات المتطورة، مثل اتصالات خطوط الطاقة (PLC) والتبريد الطبيعي، جنبا إلى جنب مع تصميم (DC) الخالي من الانصهار لتتناسب مع البيئة الساخنة والرملية في الشرق الأوسط. عن طريق تقديم أقصى نقاط للطاقة المتعددة والتي تضمن أعلى عوائد للطاقة من المنحدرات ذات الاتجاهات المختلفه. حلول هواوى الذكية للطاقة الكهروضوئية ذات الإدارة السلسة تساعد أصحاب المصانع من الحد من تكاليف التشغيل والصيانة.