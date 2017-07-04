قبل ساعات قليلة من انتهاء المهلة التي منحتها مصر والسعودية والإمارات والبحرين، لإمارة قطر للاستجابة لقائمة المطالب العربية، التقى المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، القائد العام لقوات دفاع البحرين، اليوم الثلاثاء، قائد قوات درع الجزيرة المشتركة اللواء الركن حسن بن حمزة الشهرى.

وأشاد المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد، خلال اللقاء، بالجهود التى تبذلها قوات درع الجزيرة المشتركة فى ترسيخ وحدة الهدف والمصير الذى يربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأشار القائد العام لقوات دفاع البحرين، بحسب وكالة الأنباء البحرينية، إلى أن قوات درع الجزيرة المشتركة تعد ترجمة صادقة للخصائص الواحدة والأهداف المشتركة التى تجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فى الماضى والحاضر والمستقبل، مؤكدا أن قوات درع الجزيرة المشتركة أصبحت سدا قويا منيعا فى وجه كل التحديات المحدقة بالبلاد، وأنها توفر سبل الأمن والأمان والاستقرار للمنطقة.

حضر اللقاء عدد من القيادات العسكرية البحرينية، فى مقدمتهم اللواء الركن حسن محمد سعد، مدير ديوان القيادة العامة، واللواء الركن بحرى محمد هاشم السادة، مدير التعاون العسكرى، واللواء الركن غانم إبراهيم الفضالة مساعد رئيس هيئة الأركان للعمليات.