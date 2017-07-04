أكد محمد عبد المطلب عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة كاس العالم لشباب تحت 19 سنة ، و التي تستضيفها مصر خلال الفترة 1 _ 9 يونيو الحالي ، عمله بشكل تتطوعي بناء علي تكليف من المجلس .

وأضاف عبد المطلب في تصريحات للصحفيين ، ان لا يتقاضي اي أجر مدير عمله مقارنة بالبطولات الأخرى التي استضافتها مصر .

وتابع مدير البطولة المصري ، ليس هناك تعاقد معي من أجل تولي إدارة البطولة .