شنت الحكومة الموريتانية، على مدار الأسبوعين الماضيين حملة تجاه المنظمات الخيرية القطرية – التي تحوم حولها شبهات تمويل الإرهاب - التى تعمل في موريتانيا وأوقفت كل المشروعات التى تمولها تنفيذا لقرار قطع العلاقات مع الدوحة.

وقالت صحيفة “الجزائر تايمز” أن الحكومة الموريتانية بدأت بالفعل في وقف المشاريع التي تمولها منظمة ‘‘اليد العليا‘‘ الخيرية القطرية والتى كانت تبنى عشرات الوحدات السكنية فى بلدية ‘‘جدر المحكن‘‘ بولاية ترارزة جنوب البلاد.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة على مدار أسبوعين لاحقت كافة الجمعيات المشبوهة، التى تتلقى دعمًا مباشرًا من دولة قطر، وأوضحت مصادر رسمية فى مدينة روصو، أن القرار يتعلق بمشروع بناء 100 وحدة سكنية في قرية “جدر المحكن”، وأن السلطات الإدارية في المدينة، أبلغت المقاول المشرف على بناء الوحدات السكنية بعدم رغبة موريتانيا في مواصلة بناء المشروع السكني.

وأكدت تقارير إعلامية، أن السلطات الموريتانية تدرس تجميد أنشطة عدد من الجماعات التي ترفع لافتات خيرية وإنسانية، بينما تعمل لأهداف سياسية مرتبطة بأجندات قطر وحلفائها في المنطقة وبخاصة قوى الإسلام السياسي المرتبطة بالدوحة.