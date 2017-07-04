"المالية" تجري قرعة علنية لـ 60 تأشيرة حج للعاملين بها2017-07-04 17:02:14
أجرت وزارة المالية اليوم الثلاثاء القرعة العلنية لتأشيرات الحج للعام الحالي للعاملين بها والجهات والمصالح التابعة لها تحت رعاية عمرو الجارحي وزير المالية بحضور الدكتور محمد معيط نائب الوزير لشئون الخزانة العامة وعمرو المنير نائب الوزير للسياسات الضريبية وأحمد كوجك نائب الوزير للسياسات المالية ورؤساء القطاعات والمصالح التابعة للوزارة.
وأشارت الوزارة ، في بيان لها اليوم ، إلى أنها قامت بتوزيع 60 تأشيرة حج على المتقدمين وعددهم نحو 2000 متقدم وهذا ما تقوم به كل عام تحقيقا لرغبة العديد من العاملين في تأدية فريضة الحج.
وأكد نواب الوزير ، خلال مشاركتهم في إجراء القرعة العلنية ، حرص الوزارة على دعم العاملين اجتماعيا وثقافيا ورياضيا لزيادة الانتماء والولاء وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد والعمل الجاد والدؤوب.
ومن جانبه .. قال طارق عوض مدير عام العلاقات العامة بالوزارة ورئيس اللجنة المشرفة على تنسيق وتوزيع التأشيرات إنه تم توزيع التأشيرات بعدالة وشفافية ووضع برنامج طبقا لأفضل عرض مقدم من شركات السياحة المتخصصة في هذا المجال والتنسيق مع الجهات المعنية مثل وزارة الداخلية ووزارة السياحة والسفارة السعودية.
وأضاف : أنه تم الأخذ في الاعتبار توزيع التأشيرات على جميع الجهات والقطاعات بالوزارة، وكذلك إعطاء فرصة أكبر للعاملين الذين لن يكون لهم فرصة التقدم بطلبات حج في الأعوام القادمة لقرب بلوغهم سن المعاش.
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