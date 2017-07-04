أحبط رجال جمارك تفتيش الركاب بمطار برج العرب الدولى برئاسة سمير مدير عام جمارك الموانئ الجوية محاولة تهريب كمية من أجهزة التنصت والتجسس المحظور دخولها البلاد طبقا لأمر رئيس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى رقم 3 لسنة 1988 والتعليمات الأمنية وللتهرب من سداد الرسوم الجمركية والقيود الإستيرادية.



واشتبه أحمد البنا رئيس الوردية عند إنهاء إجراءات تفتيش ركاب رحلة طيران الخطوط التركية ، فى راكب أمريكى من أصل مصرى قادم من أمريكا ترانزيت إستانبول وتم تمرير حقائبه للفحص بجهاز أشعة X-ray بمعرفة الفيزيائى إسلام قبارى مأمور فحص الأشعة فتم تأكيد الاشتباه.

تم العرض على عصام حسنين مدير الجمرك، وقرر تشكيل لجنة لتفتيش حقائبه مكونة من مصطفى حسين وسعيد محمود مأمورى الحركة ومحمود فيالة بمكافحة التهرب الجمركى وصلاح الدين مصطفى بالأمن الجمركى لتفتيشه، حيث تبين وجود 17 ساعة تجسس مزودة بكاميرات وكروت ميمورى وشريحة تليفون وطائرة تجسس بالريموت كنترول ومزودة بكاميرا وكارت ميمورى.



قرر عبدالناصر عزيز الدين رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر ضبط حمل رقم 28 لسنة 2017 للراكب وإحالة الراكب للنيابة.