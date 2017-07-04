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مرتضي منصور : إيناسيو يحسم مصيره بيده ونرغب في الفوز
ايناسيو

مرتضي منصور : إيناسيو يحسم مصيره بيده ونرغب في الفوز

2017-07-04 17:09:41

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن ايناسيو المدير الفني للفريق هو الذي سيحدد مصيره بيده مع الفريق.
حيث كشف رئيس النادي انه في حالة التزامه وحضوره التدريب المقرر له مساء اليوم سيستمر في منصبه بشكل طبيعي حتى نهاية مواجهة اهلي طرابلس الليبي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم الأحد المقبل.
وانه في حالة عدم التزامه بالحضور سيكون الموقف مختلفا، مؤكدا انه قرر استمرار الجهاز بنفس تشكيله الحالي للحفاظ على التركيز قبل المواجهة الحاسمة.

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