توفيت شقيقة الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، اليوم الثلاثاء، بعد أزمة صحية نقلت على إثرها لمستشفى معهد القلب.

ومن المقرر أن يتم أداء صلاة الجنازة على الراحلة، مساء اليوم، بقرية كوم أشفين التابعة لمركز قليوب بمحافظة القليوبية، على أن يتم إقامة سرادق عزاء غدا بالقرية، وإقامة عزاء بالقاهرة فى موعد آخر لم يتم تحديده حتى الآن.