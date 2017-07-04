صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية، بأنه عند الساعة السابعة من صباح اليوم الثلاثاء، وأثناء توجه دورية أمن لتنفيذ مهامها لحفظ الأمن، بحي المسورة بمحافظة القطيف، تعرضت لاعتداء إرهابي بواسطة مقذوف متفجر، ما نتج عنه استشهاد وكيل رقيب عادل فالح العتيبى، وإصابة ثلاثة من رجال الأمن ونقلهم إلى المستشفى.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الثلاثاء، ان الجهات الأمنية باشرت التحقيق في الجريمة الإرهابية التي لا تزال محل المتابعة الأمنية.