معلومات الوزراء: لا زيادة في أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية2017-07-04 16:57:39
نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء ما تردد في العديد من المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد زيادة أسعار برامج الحج السابق إعلانها لأعضاء الجمعيات الأهلية نتيجة ارتفاع سعر البنزين.
وذكر المركز ، في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم ، أنه قام بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي والتي أكدت أن تلك الأنباء غير صحيحة وأنه لا تغيير في أسعار حج الجمعيات هذا العام .. وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.
وأوضحت الوزارة أن جميع الحجاج التابعين لها والبالغ عددهم 12 ألف حاج قد قاموا بسداد تكلفة برامج الحج المعلنة خلال شهر مايو..وقد نجحت في إبرام كافة تعاقداتها وسداد كافة الالتزامات المالية الخاصة بموسم الحج وفقا للتكلفة المعلنة لكل مستوى وبالتالي فإن جميع الخدمات المقدمة للحجاج سواء السكن أو الانتقالات بالأراضي السعودية أو المصرية قد تم حجزها مسبقا.
وأهابت الوزارة بجميع المواطنين تحري الدقة وعدم الانسياق خلف الشائعات التي يروج لها البعض
-
الأرصاد: انخفاض تدريجى بدرجات الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد درجات الحرارة انخفاضا تدريجيا غدا الأربعاء، ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحرى والقاهرة، ...Tue, 04 Jul 2017 10:29:12 GMT
-
بالفيديو.. المتحدث باسم «الكهرباء»: «صباح النور اللي مبيقطعش»
أعرب الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء عن سعادته بقدرة الوزارة بمواجهة الطقس الحار بدون أي انقطاع للكهرباء، مشيدا بجهود جميع الجهات المعنية ودعم ...Tue, 04 Jul 2017 08:28:22 GMT
-
وفاة شقيقة نقيب الصحفيين
توفيت شقيقة الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، اليوم الثلاثاء، بعد أزمة صحية نقلت على إثرها لمستشفى معهد القلب. ومن ...Tue, 04 Jul 2017 15:06:49 GMT
-
إيفاد أول دفعة من الحجيج الإيرانيين أخر الشهر الجاري
أعلن ممثل ولي الفقيه لشؤون الحج والزيارة الإيراني، حجة الإسلام قاضي عسكر، أنه سيتم إرسال أول دفعة من الحجاج الإيرانيين إلى الديار المقدسة في الـ 31 من يوليو/تموز ...Mon, 03 Jul 2017 10:53:11 GMT
-
"تليجراف": شركات مونديال 2022 تخطط للانسحاب من قطر
كشف تقرير حديث لصحيفة “تليجراف” البريطانية، خطط شركات غربية كبرى تشيّد منشآت استعدادًا لكأس العالم 2022 في قطر، للخروج من الدولة. وقالت الصحيفة إن الشركات تنوي ...Mon, 03 Jul 2017 08:12:13 GMT
-
عباس: مستعدون لعقد صفقة سلام تاريخية مع إسرائيل في إطار تحرك ترامب
أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، استعداده لعقد “صفقة سلام تاريخية” مع إسرائيل استنادا إلى مبدأ حل الدولتين وفي إطار المبادرة التي يتقدم بها الرئيس الأمريكي، ...Tue, 04 Jul 2017 08:00:19 GMT
-
صحيفة : ستانلي على أعتاب «القادسية»
أعلنت صحيفة سعودية، أن النيجيري ستانلي أوهايتشي مهاجم كرة القدم بنادي “وادي دجلة” المعار إلى “الزمالك” الموسم الحالي على أعتاب الانضمام لصفوف نادي “القادسية” ...Tue, 04 Jul 2017 13:54:08 GMT
-
نشاط الشمس يشهد انخفاضا مطردا
وحول هذا الموضوع قالت العالمة، إيفون إلسوورت، من جامعة برمنغهام البريطانية: “الحدود العليا لمستويات النشاط الشمسي التي سجلت مؤخرا أظهرت مستويات قياسية منخفضة، ...Tue, 04 Jul 2017 15:35:57 GMT
-
"مكتب البرلمان" يستدعى هيثم الحريرى
أرسلت الأمانة العامة لمجلس النواب، برئاسة الأمين العام للمجلس المستشار أحمد سعد الدين، خطاب استدعاء للنائب هيثم أبو العز الحريرى، عضو المجلس عن دائرة محرم بك ...Tue, 04 Jul 2017 15:35:57 GMT