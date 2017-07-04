نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء ما تردد في العديد من المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد زيادة أسعار برامج الحج السابق إعلانها لأعضاء الجمعيات الأهلية نتيجة ارتفاع سعر البنزين‏.

وذكر المركز ، في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم ، أنه قام بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي ‏والتي أكدت أن تلك الأنباء غير صحيحة وأنه لا تغيير في أسعار حج الجمعيات هذا العام .. وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأوضحت الوزارة أن جميع الحجاج التابعين لها والبالغ عددهم 12 ألف حاج قد قاموا بسداد تكلفة برامج الحج ‏المعلنة خلال شهر مايو..وقد نجحت في إبرام كافة تعاقداتها وسداد كافة الالتزامات المالية ‏الخاصة بموسم الحج وفقا للتكلفة المعلنة لكل مستوى وبالتالي فإن جميع الخدمات المقدمة للحجاج ‏سواء السكن أو الانتقالات بالأراضي السعودية أو المصرية قد تم حجزها مسبقا.

وأهابت الوزارة بجميع المواطنين تحري ‏الدقة وعدم الانسياق خلف الشائعات التي يروج لها البعض